C’est confirmé, le PSG a bouclé un gros feuilleton de l’été !

Jean de Teyssière

L'information était dans l'air depuis le début de la journée et cela semble maintenant quasiment acté : Christophe Galtier et le PSG vont se séparer. L'aventure, commencée il y a un an, va prendre fin après une saison de galère pour le technicien français, entre les polémiques avec les accusations de racisme le concernant et les mauvais résultats avec le PSG. Une officialisation qui devrait avoir lieu ce mardi soir.

Christophe Galtier et le PSG, c'est terminé. C'est tout sauf une surprise mais l'officialisation a pris beaucoup de temps, les deux parties devant se mettre d'accord sur un départ puis la mise en garde à vue de Christophe Galtier en fin de semaine dernière. Mais cette fois-ci cela devrait être rapide et Christophe Galtier n'entraînera pas le PSG la saison prochaine.

Une décision prise en début de semaine

Conjointement aux informations de RMC Sport, L'Equipe annonce que les discussions entre le PSG et Galtier, qui s'étaient raréfiées ces derniers jours, se sont d'un coup accélérées en début de semaine et un accord devrait rapidement être trouvé.

Le PSG boucle un joli transfert à 22M€ https://t.co/zoR91G6VWO pic.twitter.com/eGs5IFtr7x — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Galtier remercié dès mardi soir ?