«C’est complètement fou» : Un secret se cache derrière le prochain transfert choc du PSG ?

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma ne rentre plus dans les plans du PSG, qui vient de s’attacher les services de Lucas Chevalier pour 55M€ bonus compris. Un traitement qu’on ne comprend pas en Italie. Christian Abbiati s’interroge sur l'origine du divorce entre les deux parties.

Acteur majeur du sacre européen du PSG il y a quelques mois, Gianluigi Donnarumma se retrouve aujourd’hui poussé vers la sortie. Le club de la capitale tient son remplaçant en la personne de Lucas Chevalier et souhaite désormais voir son portier italien, non-convoqué pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, se trouver une nouvelle équipe.

« Soit il s'est passé quelque chose que nous ne savons pas, soit c'est complètement fou » Le traitement infligé à Gianluigi Donnarumma interpelle la presse italienne. De son côté, Christian Abbiati s’interroge sur l’origine de cette fracture entre le PSG et son joueur. « Il y a de la folie dans tout cela. Soit il s'est passé quelque chose que nous ne savons pas, et dans ce cas, d'accord, ce sont leurs affaires et ça ne concerne qu'eux, soit c'est complètement fou, quelque chose qui n'a aucune explication logique », déclare l’ancien portier de l’AC Milan dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.