C’est annoncé, le Qatar bloque un gros transfert au PSG

Présent au PSG depuis 2012, Marco Verratti vient, tout juste, de prolonger son contrat jusqu'en 2027. Pourtant, la presse italienne a lâché une information plutôt surprenante. L'international italien serait surveillé par la Juventus, qui pourrait décider de le recruter. Mais au Qatar, il ne serait pas question de le vendre, sauf si le joueur en fait la demande.

Agé aujourd'hui de 30 ans, Marco Verratti se sent comme chez lui à Paris. « Paris est une ville fantastique, et ce pays m’a beaucoup donné. Je me sens très français, tout en restant italien. Un jour, je demanderai la nationalité française, étant donné que mes enfants sont nés ici » avait déclaré le joueur du PSG à la Gazzetta della Sport.

Verratti dans le viseur de la Juventus

Mais Marco Verratti n'en reste pas moins un grand fan de la Juventus selon les informations de Calciomercato.com . Cela tombe bien puisque la Vieille Dame surveillerait sa situation, malgré sa récente prolongation au PSG. Mais dans ce dossier Verratti, la position du Qatar est claire.

Le Qatar veut le conserver

A en croire le portail italien, le PSG n'aurait pas l'intention de se séparer de Verratti, présent à Paris depuis 2012. La direction pourrait ouvrir la porte à un transfert lors du prochain mercato, seulement si le milieu de terrain le demande, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.