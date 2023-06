C’est annoncé, le PSG prépare une folie avec Mbappé

La rédaction

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait connaître une nouvelle saison. Alors que son contrat avec le PSG expire en 2024, un nouveau duel entre le PSG et le Real Madrid se prépare en coulisses. Les deux géants devraient, à nouveau, s'affronter sur le terrain des transferts. Comme toujours, la star française aura son destin entre les mains.

L'année 2022 a été marquée par l'incertitude autour de l'avenir de Kylian Mbappé. Durant de longs mois, le joueur français a oscillé entre le PSG et le Real Madrid avant de privilégier une prolongation de deux saisons. Désormais lié au club parisien jusqu'en 2024, Mbappé a l'intention d'aller au bout de son contrat avec le PSG. « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain » avait lâché le champion du monde 2018 lors de l'émission Tout le Sport sur France 3.

Catastrophe au PSG, le Qatar s'est ruiné https://t.co/pDUksfWsnn pic.twitter.com/gk7M7UZ9P3 — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Mbappé intransférable cette année

Comme le confirme Benjamin Quarez, Mbappé ne devrait pas quitter le PSG cet été. Le journaliste du Parisien affirme que le joueur tricolore demeure intouchable. Prétendant de longue date, le Real Madrid va devoir se faire une raison, du moins cet été. Car dans ce dossier, les cartes pourraient être rebattues l'année prochaine.

Quid de 2024 ?