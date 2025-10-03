«Ce sera le plus grand» : Transfert de folie au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très discret durant le mercato estival, le PSG a toutefois consenti un gros effort pour répondre aux exigences de Luis Enrique qui voulait un nouveau gardien de but. Dans cette optique, Gianluigi Donnarumma a rejoint Manchester City tandis que Lucas Chevalier a débarqué contre un chèque de 55M€, bonus compris. Et malgré des débuts en dents de scie, Dominique Séverac est persuadé que le PSG tient un futur grand gardien.

Malgré une seconde partie de saison exceptionnelle, Gianluigi Donnarumma a été poussé au départ par Luis Enrique qui a réclamé un profil différent pour garder les buts du PSG. Dans cette optique, Lucas Chevalier a débarqué en provenance du LOSC pour 55M€, bonus compris. Mais alors que le portier français subit quelques critiques, Dominique Séverac, journaliste du Parisien est monté au créneau pour le défendre.

Séverac monte au créneau pour Chevalier « Il n'y a pas eu but donc erreur peut-être mais pas majeure. Que dit-on du ballon perdu de Vitinha alors ? Et on renvoie le Portugais sur le banc ? Vous vous souvenez des débuts de Vitinha au PSG ? Et donc Chevalier, pour vous, c'est sûr, c'est définitif, il n'a pas le niveau au bout de 9 matchs ? Je trouve cet avis absurde », affirme-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien.