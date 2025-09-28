Donnarumma revient à Paris : La grande surprise au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Poussé au départ par Luis Enrique, qui voulait recruter Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma a eu le droit à un bel hommage au Parc des Princes en début de saison. De retour à Paris pour la cérémonie du Ballon d'Or, qui l'a vu remporter le Trophée Yachine, le portier italien a d'ailleurs reconnu avoir été très surprise.

Donnarumma surpris par l'hommage au Parc « Non, j'ai été surpris. C'était vraiment beau, et pour ça je les remercie beaucoup. J'ai tout donné, tout mon coeur, tout mon être. Et quand tu donnes tout, que tu laisses tout sur le terrain, tout pour le maillot, à la fin, tu es récompensé. Je suis content d'avoir marqué les supporters », confie-t-il dans une interview accordée à France Football, avant de poursuivre.