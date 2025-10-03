Transfert à 55M€ : Le PSG annonce une révolution !

Pierrick Levallet

Le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato cet été dans le sens des arrivées. Le club de la capitale a malgré tout entamé un changement majeur en remplaçant Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. Ce transfert entrerait d’ailleurs dans une quête d’innovation chez les Rouge-et-Bleu, sous les ordres de Luis Enrique.

Si le PSG s’est montré plutôt discret cet été sur le marché des transferts, les dirigeants parisiens ont malgré tout bouclé deux dossiers qui ont surpris du monde. Le club de la capitale s’est en effet attaché les services de Lucas Chevalier pour 55M€ bonus compris. Et dans les ultimes heures du mercato, les Rouge-et-Bleu se sont séparés de Gianluigi Donnarumma, envoyé à Manchester City.

«Il y a une volonté de se renouveler» Comme le rapporte L’Equipe, le transfert de Lucas Chevalier entrerait dans une quête d’innovation au sein du staff du PSG. Luis Enrique ne révolutionnera pas sa méthode, mais cherche toutefois à se renouveler. « Il n’y a pas de tricheur dans ce staff. Il y a une volonté de se renouveler. Et Luis Enrique leur met la pression là-dessus » aurait d’ailleurs glissé un salarié du PSG à ce sujet.