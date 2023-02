«Ce n’est pas terminé» : Il relance l’avenir de Mbappé au PSG

Thibault Morlain

En mai 2022, Kylian Mbappé faisait le choix de prolonger au PSG. Malgré ce nouveau contrat, le feuilleton repart pout un tour à propos de son avenir. Mais où pourrait-il aller ? Si les regards se tournent vers le Real Madrid, certains expliquent que les Merengue auraient pris leurs distances avec Mbappé. Ce n’est toutefois pas l’avis de Fabrizio Romano.

Aujourd’hui au PSG, Kylian Mbappé est sous contrat jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option. Toutefois, en raison de certaines tensions avec la direction, le Français aurait des envies d’ailleurs. Il a ainsi été question d’un possible transfert de Mbappé dans les mois à venir. Et forcément, dans une telle situation, le Real Madrid a immédiatement été associé au natif de Bondy.

Quelle est la position du Real Madrid pour Mbappé ?

Cela fait maintenant plusieurs années que le Real Madrid tente de recruter Kylian Mbappé. Jusqu’à présent, ça s’est toujours soldé par un échec. Cette fois pourrait-elle alors être la bonne ? Encore faut-il que la Casa Blanca soit toujours intéressée. Dernièrement, en Espagne, certains expliquaient que le Real Madrid aurait pris quelques distances avec Mbappé.

Mbappé transformé : Après le Qatar, il remet ça au PSG https://t.co/MDUDAGsl2P pic.twitter.com/G7SHGFTgxG — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

Un retour de flamme à prévoir ?