Il affole le mercato, le PSG va devenir fou

Pierrick Levallet

Alors que Neymar pourrait bien faire ses valises l'été prochain, le PSG serait sur les traces d'un nouveau crack brésilien. Le club de la capitale en pincerait pour Vitor Roque, l'attaquant de 17 ans de l'Athletico Paranaense. Cependant, d'autres clubs européens seraient également de la partie, désireux de mettre la main sur cette pépite.

Encore au coeur de certaines tensions en interne, Neymar ne fait plus l’unanimité au PSG. Luis Campos souhaite son départ depuis l’été dernier, et le Qatar ne serait plus opposé à cette idée désormais. La star de 31 ans pourrait donc faire ses valises dès le prochain mercato estival. Et dans le même temps, le PSG explorerait la piste d’une nouvelle pépite sud-américaine.

Le Qatar a trouvé son «nouveau Neymar» https://t.co/aRuTdbzpqR pic.twitter.com/lUmj2c3xbs — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

Le PSG en pince pour un crack brésilien

À en croire la Gazzetta dello Sport , Vitor Roque serait prêt à rejoindre l’Europe. Il aurait d’ailleurs déjà quelques clubs à ses pieds, dont le PSG. Mais pour s’attacher les services du jeune crack brésilien, la formation parisienne va devoir sortir le chéquier. Sa clause libératoire serait fixée à 60M€.

L’Europe s’affole pour Vitor Roque