«Ce n'est pas possible» : Un Marseillais recale le PSG sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2011, le PSG passait dans un nouveau monde avec le rachat du club par QSI, le fonds d'investissement du Qatar. Et immédiatement, les Parisiens ont voulu frapper fort sur le mercato par le biais de Leonardo, nommé directeur sportif du club de la capitale. C'est ainsi que Samir Nasri a été contacté avant de dire rapidement qu'il ne pouvait pas signer au PSG.

Lorsque le Qatar rachète le PSG, les attentes sont énormes sur le mercato parisien. C'est Leonardo qui est chargé du recrutement et alors qu'il vient d'être nommé directeur sportif en 2011, il appelle immédiatement Samir Nasri pour le recruter. Mais l'ancien joueur de l'OM raconte qu'il n'a pas pu accepter cette offre en raison de son passé marseillais.

Nasri recale le PSG ! « Leonardo m’avait appelé plus tôt. Il était entraîneur de l’Inter, on discute du club, qui deux ans auparavant avait fait le triplé avec Eto’o, Sneijder etc... Le courant passe super bien. Et il me rappelle un peu plus tard pendant l'été pour me dire: "Arrête de discuter avec l’Inter, fini". Je lui dis "comment ça ?", il me dit qu’il y a quelque chose qui se prépare, qu'il va m'appeler », révèle-t-il auprès de Génération After sur RMC, avant d'expliquer les raisons qui l'ont poussé à refuser la proposition du PSG.