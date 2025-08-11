Ce joueur de l'OM enflamme le mercato !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2029 avec l'OM, Jonathan Rowe pourrait faire ses valises lors de ce mercato estival. En effet, l’Atalanta Bergame et l’AS Rome seraient toujours sur les traces du numéro 17 de Roberto De Zerbi. Après avoir ouvert la porte à un transfert à hauteur de 20M€, l'OM pourrait finalement retenir Jonathan Rowe.

Arrivé à l'OM le 23 aout 2024, Jonathan Rowe pourrait changer d'air dès cet été. En effet, l'attaquant de 22 ans aurait la cote en Italie.

OM : L'Atalanta et l'AS Rome en pincent pour Rowe Selon Le Phocéen, deux pensionnaires de Serie A auraient coché le nom de Jonathan Rowe ces dernières semaines : l’Atalanta Bergame et l’AS Rome. Et ces clubs italiens continueraient de suivre la situation du numéro 17 de l'OM actuellement, étant prêts à lui donner un rôle majeur dans leur effectifs respectifs. Toutefois, l'écurie présidée par Pablo Longoria pourrait bloquer le départ de Jonathan Rowe cet été.