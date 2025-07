«Ça m'a mis KO», le transfert au PSG qui vire au fiasco ! 

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2016, Jesé débarquait au PSG moyennant un chèque de 25M€. Compte tenu du fait qu'il arrivait du Real Madrid, l'Espagnol était très attendu à Paris. Finalement, ça a été un véritable flop, lui qui n'a joué que 18 matchs avec le club de la capitale. Mais comment expliquer un tel échec ? Jesé a livré sa version.

Nombreux ont été les joueurs à avoir joué pour le PSG et le Real Madrid. Alors que le dernier exemple en date est bien évidemment Kylian Mbappé, sur cette liste, on retrouve également Jesé. L'attaquant espagnol avait lui quitté la Casa Blanca pour rejoindre le club de la capitale. Un transfert annoncé à 25M€ à l'été dernier qui a fait par la suite de Jesé l'un des plus gros flops du recrutement parisien.