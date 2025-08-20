Ça bouge à l’OM : Le transfert d’un attaquant confirmé ?

Annoncé avec insistance sur le départ de l’OM en cette fin de mercato estival, Neal Maupay n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi. Plusieurs pistes s’offrent actuellement à l’attaquant marseillais, et les chroniqueurs de l’After Foot sur RMC Sport ont confirmé la tendance d’un transfert pour Maupay cet été.
Barré par présences d’Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l’attaque de l’OM cette saison, Neal Maupay (29 ans) devrait rapidement changer d’air. Plusieurs clubs de Ligue 1 (OGC Nice, LOSC) sont notamment sur ses traces, et comme le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Brentford fonce également à son tour sur le profil de l’attaquant de l’OM en cette fin de mercato.
« On l’a perdu… »
Au micro de l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo a évoqué l’avenir très incertain de Maupay et son probable départ de l’OM : « Il a apporté un caractère, une détermination qui a fait du bien à tout le monde, peu importe le nombre de buts exacts qu'il a marqués. Ce qu'il apportait dans le jeu, par ses déplacements et ses remises, ça a beaucoup compté. Deuxième partie de saison, dès que Gouiri est arrivé, c'était terminé, on l'a perdu de vue, mais il a continué à être important dans le vestiaire. Là, visiblement, ils n'en ont plus besoin. Ça peut être une bonne recrue pour un club qui n'a pas d'attaquant. Après, est-ce qu'il voudra y aller lui, ça c'est une autre histoire », estime Riolo.
Nice botte en touche
De son côté, le journaliste Jean-Louis Tourre indique avoir évoqué la piste Maupay avec un dirigeant de l’OGC Nice : « J'en ai parlé directement à Arnaud Pouille vendredi. Je lui ai demandé s'il était plus sur Openda ou Maupay. Et il a botté en touche. Peut-être qu'il l'a fait parce que c'était dans les tuyaux, mais ce ne serait pas étonnant ». Reste donc à savoir quelle sera la future destination de l’attaquant de l’OM.