Ça bouge à l’OM : Le transfert d’un attaquant confirmé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ de l’OM en cette fin de mercato estival, Neal Maupay n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi. Plusieurs pistes s’offrent actuellement à l’attaquant marseillais, et les chroniqueurs de l’After Foot sur RMC Sport ont confirmé la tendance d’un transfert pour Maupay cet été.

Barré par présences d’Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l’attaque de l’OM cette saison, Neal Maupay (29 ans) devrait rapidement changer d’air. Plusieurs clubs de Ligue 1 (OGC Nice, LOSC) sont notamment sur ses traces, et comme le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Brentford fonce également à son tour sur le profil de l’attaquant de l’OM en cette fin de mercato.

« On l’a perdu… » Au micro de l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo a évoqué l’avenir très incertain de Maupay et son probable départ de l’OM : « Il a apporté un caractère, une détermination qui a fait du bien à tout le monde, peu importe le nombre de buts exacts qu'il a marqués. Ce qu'il apportait dans le jeu, par ses déplacements et ses remises, ça a beaucoup compté. Deuxième partie de saison, dès que Gouiri est arrivé, c'était terminé, on l'a perdu de vue, mais il a continué à être important dans le vestiaire. Là, visiblement, ils n'en ont plus besoin. Ça peut être une bonne recrue pour un club qui n'a pas d'attaquant. Après, est-ce qu'il voudra y aller lui, ça c'est une autre histoire », estime Riolo.