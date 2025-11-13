Boulette à 63M€ : Le PSG s'explique après le mercato !

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Illia Zabarnyi peine à convaincre au PSG. Les performances du défenseur central ukrainien sont plutôt mitigées, au point que certains pensent que les Rouge-et-Bleu ont fait une erreur en le recrutant cet été. La direction parisienne se voudrait toutefois sereine concernant l’adaptation du joueur de 23 ans.

Illia Zabarnyi ne fait pour le moment pas l’unanimité depuis son arrivée au PSG. Recruté pour 63M€ cet été, le défenseur central ukrainien délivre des performances assez mitigées. Le joueur de 23 ans ne dégage pas tout le temps une grande assurance, au point que certains se demandent si les Rouge-et-Bleu n’ont pas fait une erreur avec son transfert.

Le PSG ne panique pas pour l'adaptation de Zabarnyi Mais en interne, l’adaptation d’Illia Zabarnyi ne serait pas un sujet d’inquiétude au PSG d’après les informations de RMC Sport. Sa prestation contre le FC Barcelone en Ligue des champions et ses bonnes séances d’entraînement font dire aux dirigeants qu’ils ne se sont pas trompés en misant sur l’international ukrainien.