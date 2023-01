Bonne pioche sur le mercato, le PSG s’enflamme

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG en provenance du RB Leipzig l’été dernier pour un peu plus de 10M€, Nordi Mukiele a mis un peu de temps avant de trouver ses marques dans la capitale. Mais l’international français apporte désormais satisfaction au sein du club de la capitale, qui se félicite de ce renfort.

Alors que le PSG était en quête d’une doublure pour Achraf Hakimi au poste de latéral droit l’été dernier, Luis Campos avait finalement décidé de foncer sur Nordi Mukiele à qui il ne restait plus qu’une année de contrat au RB Leipzig. L’ancien Montpelliérain, attiré dans la capitale pour un peu plus de 10M€, a été le troisième renfort acté par le conseiller sportif portugais du PSG après Vitinha et Hugo Ekitike, et son intégration n’a pas été forcément très simple.

Mukiele, les doutes du départ

En effet, Nordi Mukiele a effectué un début de saison plutôt décevant au PSG, à l’image de sa prestation ratée contre le Maccabi Haïfa (3-1, le 14 septembre). Mais L’EQUIPE indique dans ses colonnes du jour qu’après ce match, le latéral tricolore avait eu un échange direct avec Christophe Galtier et Luis Campos pour être remis sur le droit chemin : « On a compris, à ce moment-là, chez Nordi sa grande exigence. Une culture du haut niveau. Il sait, après un match, ce qu’il a fait de bien ou pas » , explique d’ailleurs une source interne du staff du PSG au quotidien sportif au sujet de Mukiele. Et après des débuts hésitants, il a finalement trouvé son rythme de croisière au PSG : « Nordi, parce qu’il est de la région, s’était peut-être mis un peu de pression au début mais son intégration est parfaite. On le sent totalement libéré. Ce qui nous impressionne, c’est cette capacité d’adaptation, cette grande connaissance du jeu », poursuit-t-on au PSG.

Galtier est ravi