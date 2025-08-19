«Bête, méchant et inutile» : L'OM s'est trompé pour son mercato, Pierre Ménès n'en revient pas !

Ce vendredi soir, l’OM a concédé une défaite terriblement frustrante sur la pelouse du Stade Rennais (1-0). Leonardo Balerdi notamment, a été pris dans le dos par Ludovic Blas qui a inscrit le seul but de la rencontre en fin de match. Pour Pierre Ménès, le club phocéen a fait une erreur sur le mercato, et aurait dû remplacer le défenseur argentin par Nayef Aguerd.
L’OM plombé dans les derniers instants. Le club phocéen a subi une défaite d’entrée de jeu pour son retour en Ligue 1 face à Rennes. Pourtant en supériorité numérique sur une grande partie de la rencontre, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas réussi à trouver la faille, et se sont fait punir par Ludovic Blas. Parfaitement servi dans le dos de Leo Balerdi, le Français a inscrit le but de la victoire pour les Rennais.
« Le problème pour Balerdi c’est qu’il est devenu un symbole marseillais »
Le capitaine de l’OM n’a d’ailleurs pas apprécié la célébration de Blas. Quoi qu’il en soit, pour Pierre Ménès, le club marseillais aurait sans doute dû signer Nayef Aguerd afin de remplacer l’Argentin, coupable de trop d’erreurs selon lui. « Le problème pour Balerdi c’est qu’il est devenu un symbole marseillais. Par sa grinta, par son côté flamboyant qui malheureusement, ne gomme pas ses erreurs qui sont trop nombreuses. Je mets de côté un comportement qui n’est pas toujours exemplaire », a ainsi confié l’ancien consultant sur sa chaîne YouTube ce lundi.
« Je pense que remplacer Balerdi par Aguerd aurait été un vrai renfort »
« Après le but de Ludovic Blas, il va chopper Blas pratiquement sur la ligne de touche, c’est un geste bête, méchant et inutile. Oui je pense que remplacer Balerdi par Aguerd aurait été un vrai renfort pour Marseille. Mais il y a des joueurs qui sont considérés comme intouchables à l’OM et Balerdi en fait partie, même si je ne suis pas vraiment d’accord avec ça », conclut Pierre Ménès.