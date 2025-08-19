«Bête, méchant et inutile» : L'OM s'est trompé pour son mercato, Pierre Ménès n'en revient pas !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, l’OM a concédé une défaite terriblement frustrante sur la pelouse du Stade Rennais (1-0). Leonardo Balerdi notamment, a été pris dans le dos par Ludovic Blas qui a inscrit le seul but de la rencontre en fin de match. Pour Pierre Ménès, le club phocéen a fait une erreur sur le mercato, et aurait dû remplacer le défenseur argentin par Nayef Aguerd.

L’OM plombé dans les derniers instants. Le club phocéen a subi une défaite d’entrée de jeu pour son retour en Ligue 1 face à Rennes. Pourtant en supériorité numérique sur une grande partie de la rencontre, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas réussi à trouver la faille, et se sont fait punir par Ludovic Blas. Parfaitement servi dans le dos de Leo Balerdi, le Français a inscrit le but de la victoire pour les Rennais.

« Le problème pour Balerdi c’est qu’il est devenu un symbole marseillais » Le capitaine de l’OM n’a d’ailleurs pas apprécié la célébration de Blas. Quoi qu’il en soit, pour Pierre Ménès, le club marseillais aurait sans doute dû signer Nayef Aguerd afin de remplacer l’Argentin, coupable de trop d’erreurs selon lui. « Le problème pour Balerdi c’est qu’il est devenu un symbole marseillais. Par sa grinta, par son côté flamboyant qui malheureusement, ne gomme pas ses erreurs qui sont trop nombreuses. Je mets de côté un comportement qui n’est pas toujours exemplaire », a ainsi confié l’ancien consultant sur sa chaîne YouTube ce lundi.