Benzema : Le Real Madrid donne sa réponse pour un retour !

Sous le feu des critiques depuis son arrivée en Arabie saoudite l'été dernier, Karim Benzema est déjà annoncé sur le départ par de nombreuses sources. Comme la révélé la presse espagnole ce jeudi, Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, serait ouvert à l’idée d’un retour de Karim Benzema. Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien italien a démenti.

C'est un feuilleton qui fait couler beaucoup d'encres depuis plusieurs semaines. En froid avec ses dirigeants, Karim Benzema est déjà annoncé sur le départ, seulement quelques mois après son arrivée à Al-Ittihad. Alors que son nom a récemment été évoqué du côté de l'OL, son entourage a rapidement démenti des envies de départ de l'ancien Madrilène.

Vers un retour de Benzema au Real Madrid ?

« C'est faux, ce sont des inventions des médias parce que Karim ne s'entraîne pas avec l'équipe. On a l'habitude » , a déclaré un proche auprès de L'Equipe . Mais visiblement, le club rhodanien ne serait pas le seul ex de Benzema à réclamer son retour. En effet, Ok Diario a dévoilé ce jeudi que Carlo Ancelotti, le technicien du Real Madrid, serait ouvert à l’idée d’un retour du Ballon d'or 2022. Seulement, ce serait le président Florentino Pérez qui ferait front à cette opération.

«Les informations sur le retour de Karim Benzema au Real Madrid sont fausses»