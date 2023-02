«Beaucoup de réticences» : Il a calmé tout le monde après son transfert à l'OM

Hugo Chirossel

Après trois saisons passées sous les couleurs de l’Inter Milan, Alexis Sanchez a rejoint l’OM l’été dernier. Recrue phare du mercato estival marseillais, il y avait tout de même quelques doutes à son sujet, le Chilien étant désormais âgé de 34 ans. Mais l’ancien attaquant d’Arsenal a mis tout le monde d’accord et Mathieu Valbuena estime qu’il fait un travail extraordinaire sous les ordres d’Igor Tudor.

Très actif lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille a notamment réussi à s’attacher les services d’Alexis Sanchez. Ce qui n’était pas une mince affaire pour les Marseillais, comme l’a récemment révélé Javier Ribalta, directeur du football, dans un entretien accordé à Téléfoot , le Chilien ayant refusé des offres plus intéressantes financièrement pour rejoindre la cité phocéenne.

Sanchez impressionne à l'OM

À 34 ans, l’arrivée d’Alexis Sanchez était tout de même une interrogation, lui qui avait beaucoup moins joué qu’auparavant lors de ses quatre dernières saisons, à Manchester United et à l’Inter Milan. Auteur de 13 buts toutes compétitions confondues cette saison, il s’est également parfaitement intégré dans le système d’Igor Tudor et ne rechigne pas à faire les efforts demandés par son entraineur sur le front de l’attaque marseillaise. Ce qui impressionne d’anciennes gloires de l’OM, comme Mamadou Niang, ou bien Mathieu Valbuena.

« Il y a eu beaucoup de réticences par rapport à son âge »