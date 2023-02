Le PSG évoque publiquement un transfert, le verdict tombe

Thomas Bourseau

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a ouvert la porte de son club à Jude Bellingham pendant la Coupe du monde. Cependant, le milieu de terrain du Borussia Dortmund ne paraîtrait pas intéressé par un transfert en Ligue 1.

Que ce soit avec le Borussia Dortmund ou l’Angleterre, Jude Bellingham s’est fait une place de choix dans les deux onze de départ. Au point que son talent malgré ses 19 ans, est reconnu par beaucoup et notamment par Nasser Al-Khelaïfi. En décembre dernier et à l’occasion d’un entretien accordé à Sky Sports , le président du PSG lâchait le message suivant. « Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et (nous avons) du respect, donc si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club ».

Al-Khelaïfi a déclaré sa flamme à Bellingham

Deux mois après sa sortie très remarquée sur Jude Bellingham, Nasser Al-Khelaïfi ne paraît pas plus avancé pour un éventuel transfert du milieu du Borussia Dortmund, sous contrat jusqu’en juin 2025, pour autant. Selon The Athletic , le PSG serait certes toujours sur les rangs pour accueillir l’international anglais, au même titre que Liverpool, le Real Madrid, Manchester United, Manchester City ou encore Chelsea.

Le PSG armé pour convaincre Dortmund, mais pas Bellingham