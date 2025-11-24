«Beaucoup d’argent» : Le PSG annonce un coup de tonnerre sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse après la victoire contre Le Havre (3-0), Luis Enrique s’est prononcé sur l’utilisation des nombreux jeunes joueurs issus du centre de formation. D’ailleurs, le technicien espagnol estime que c’est la raison pour laquelle le PSG n’investit plus d’énormes sommes d’argent sur le mercato.

Pendant de nombreuses saisons, le PSG s'est distingué sur le mercato en dépensant sans compter et en battant des records de transferts. Cependant, cela fait désormais quelques mois que les Parisiens sont beaucoup plus discrets et recrutent moins. Après la victoire face au Havre samedi soir (3-0), Luis Enrique l'explique notamment par l'utilisation de jeunes joueurs du PSG issus du centre de formation.

Luis Enrique valide l’utilisation des Titis « Ce sont des minutes parce que je pense que Quentin Ndjantou mérite de jouer des minutes, Ibé (Mbaye) est dans un moment difficile pour lui, il a beaucoup de qualités mais il manque un petit peu de confiance, mais je ne suis pas préoccupé et je reste calme et confiant en la qualité de ce joueur. Il y aura un jour où il sera plus tranquille et plus confiant et ça arrivera avec le temps », assure-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.