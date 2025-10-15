Barcola - Mercato : C'est le jackpot au PSG !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola pourrait rempiler dans un avenir proche. En effet, la direction du club rouge et bleu aurait lancé les hostilités pour boucler la prolongation de son numéro 29. D'ailleurs, le PSG compterait le faire intégrer le top 8 des salaires au sein de l'effectif de Luis Enrique.

Lors de l'été 2023, le PSG a dégainé une offre d'environ 45M€ pour arracher Bradley Barcola à l'OL. Une offensive qui a fait mouche. Lors de son arrivée à Paris, Bradley Barcola a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028.

Barcola : Le PSG avance ses pions pour une prolongation Alors que Bradley Barcola était courtisé par le Bayern et Liverpool lors du dernier mercato estival, les hautes sphères du PSG compteraient sécuriser son avenir au plus vite. Ainsi, comme révélé par L'Equipe, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi avance les négociations avec l'entourage de son numéro 29 pour finaliser sa prolongation.