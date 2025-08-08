Barcola : Le sale coup au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Concurrencé par Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, Bradley Barcola semble désormais être le quatrième choix dans le secteur offensif. Une situation qui pourrait le faire réfléchir concernant son avenir au PSG d'autant plus que Liverpool serait intéressé. Mais l'ailier parisien pourrait également en profiter pour négocier une plus grosse prolongation.

Alors que Liverpool serait intéressé par Bradley Barcola, le PSG devrait se montrer intransigeant dans ce dossier en fermant la porte à une vente de son ailier. Mais de son côté, l'ancien joueur de l'OL pourrait en profiter pour faire grimper les enchères lors des discussions pour une prolongation de contrat au PSG comme l'évoque le journaliste de L'EQUIPE, Loïc Tanzi.

Liverpool s'intéresse à Barcola « Est-ce que ça intéresse Bradley Barcola de rejoindre Liverpool ? Pourquoi pas ! Aujourd'hui, il n'a pas prévu de partir du PSG où il est sous contrat jusqu'en 2028, mais il est attentif à l'intérêt de Liverpool parce que cela ne lui a pas échappé que depuis le mois de janvier, Kvaratskhelia, Doué et Dembélé lui sont passés devant. Donc il est attentif à son temps de jeu, même si c'est le joueur offensif qui a le plus joué au PSG la saison dernière toutes compétitions confondues. Et il va surtout falloir voir si le PSG va accepter de le lâcher », confie-t-il sur le site de L'EQUIPE avant de poursuivre.