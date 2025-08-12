Bagarre entre deux stars, le PSG a choisi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, la course au Ballon d’Or semble semer la panique dans le vestiaire du PSG, notamment après les propos d’Achraf Hakimi qui se dit prétendant sérieux à la récompense. Toutefois, le favori reste Ousmane Dembélé et au sein du club, on semble d’ailleurs avoir tranché en faveur de son numéro 10.

La course au Ballon d'Or s'annonce intense et pourrait bien avoir des répercussions au sein du vestiaire du PSG qui compte pas moins de 9 nommés sur les 30. Une tension qui a pu se ressentir avec les récentes déclarations d'Achraf Hakimi qui se présente comme un vrai candidat alors que son coéquipier Ousmane Dembélé semble être le favori. Mais d'après Walid Acherchour, le PSG a tranché.

Hakimi-Dembélé : Le PSG a tranché ? « Il va pas dire qu’il mérite pas le Ballon d’Or, il a fait une grosse saison, il a des arguments. Après c’est déjà arrivé dans l’histoire du football que des clubs désignent des candidats, le Real l’a fait, le Barça l’a fait », rappelle-t-il au micro de l’After Foot sur RMC, avant de poursuivre.