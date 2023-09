Avec ce transfert, le PSG évite une catastrophe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du mercato d'été, le PSG a réalisé un recrutement très actif en renforçant notamment de façon importante son secteur offensif. Bradley Barcola et Randal Kolo Muani sont arrivés en toute fin de mercato, mais avant cela, le club de la capitale avait déjà attiré Gonçalo Ramos sous la forme d'un prêt payant de 20M€ assorti d'une option d'achat quasiment obligatoire de 45M€ + 15M€. Un joli coup pour le PSG qui recrute un attaquant prometteur. De son côté, Benfica semble également satisfait de ce transfert qui a permis d'éviter plusieurs ventes comme le souligne Rui Costa.

«Avec la vente de Gonçalo, nous avons évité les départs de Neres, Morato, Florentino et Musa»

« Avec la vente de Gonçalo, nous avons évité les départs de Neres, Morato, Florentino et Musa. La stratégie esquissée consiste en fait à poursuivre ce que nous faisons depuis l'année dernière, à nourrir une stratégie créée il y a quatre ans, à l'époque de mon mandat, et qui est essentiellement axée sur le côté sportif. Renforcer nos équipes d'année en année, en l'occurrence notre première équipe, sur la base de ce que j'ai dit l'année dernière, sur une plus grande qualité, sur un plus petit nombre d'actifs que nous avions lorsque nous sommes arrivés, en donnant la priorité à l'aspect sportif et en essayant chaque année et sur les marchés de transfert de renforcer l'équipe avec des éléments que nous considérons comme essentiels pour l'équipe et qui compenseront les faiblesses que l'équipe peut avoir », assure le président du club lisboète au micro de Benfica TV , avant d'en rajouter une couche.

Rui Costa se réjouit du mercato de Benfica