Avant le PSG, Luis Enrique a reçu une offre surprise !

Thomas Bourseau

Luis Enrique aurait pu connaître une tout autre carrière d’entraîneur. Pressenti par l’Atletico de Madrid pour en devenir le coach avant d’offrir le poste à Diego Simeone en 2011, Enrique a pris une autre route qui va le mettre sur le chemin des Colchoneros ce mercredi, mais en tant qu’adversaire de par son statut d’entraîneur du PSG.

Depuis le 5 juillet 2023, Luis Enrique est l’entraîneur du PSG. Et d’après divers médias dont Le Parisien et RMC Sport, la tendance est à la prolongation du contrat courant jusqu’en juin prochain de l’Espagnol jusqu’à l’été 2027. Mais avant cela et avant de se faire un nom sur le banc de touche du FC Barcelone entre 2014 et 2017, Luis Enrique aurait pu entraîner l’Atletico de Madrid.

«L’Atletico ? Oui, c'est vrai, mais j'avais déjà donné ma parole à un autre club»

En conférence de presse, Luis Enrique a confirmé les informations d’un journaliste concernant une approche de l’Atletico de Madrid avant que Diego Simeone soit nommé coach du club rojiblanco en 2011. « Oui, c'est vrai, mais j'avais déjà donné ma parole à un autre club. Il s'agissait de ne pas manquer à ma parole ». a confié le coach du PSG faisant ainsi allusion à son accord passé avec la Roma.

«Ils ont eu de la chance de trouver Simeone»

Dans des propos relayés par RMC Sport, Luis Enrique a par la suite confié que l’Atletico de Madrid a fait le bon choix en nommant Diego Simeone à sa place, de par sa longévité chez les Colchoneros. « Ils ont eu de la chance de trouver Simeone, car je ne serais probablement pas resté aussi longtemps et je n'aurais pas eu cette énergie. L'Atlético a trouvé en Simeone le meilleur entraîneur qu'il pouvait avoir et sa carrière l'a démontré. Les supporters de l'Atlético ont donc eu de la chance ». Ce mercredi soir, dans le cadre de la 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l’Atletico, les deux hommes seront opposés au Parc des princes.