Avant de débarquer au PSG, il vide son sac

Milan Skriniar a vu une saga longue d’une année prendre fin au même moment de l’expiration de son contrat à l’Inter. Alors qu’il va débarquer au PSG, le Slovaque a fait ses adieux.

Depuis l’été dernier, c’est le défenseur central que Luis Campos voulait pour le PSG. Néanmoins, le conseiller football du Paris Saint-Germain a vu les demandes financières de l’Inter mettre un frein au transfert de Milan Skriniar au PSG. Même son de cloche lors du mercato hivernal où, jusqu’au bout et la déclaration de l’Inter via son administrateur délégué Giuseppe Marotta, le PSG a cru à l’arrivée de Skriniar.

«Cela restera à jamais dans mon cœur»

Mais finalement, le PSG tient son homme en tant qu’agent libre. Bien que le Paris Saint-Germain n’ait pas communiqué au sujet de la venue de Milan Skriniar, le Slovaque s’est pour sa part livré sur les réseaux sociaux pour faire ses adieux à l’Inter, club qu’il côtoyait depuis 2017. « Au cours de ces années, l'Italie, Milan et San Siro sont devenus ma maison et celle de ma famille, dans notre stade nous avons construit et célébré notre plus belle victoire avec le Scudetto. C'est l'endroit que j'ai défendu pendant six saisons, mais où je me suis d'abord senti protégé, grâce à l'affection et à l'enthousiasme que VOUS, les fans, m'ont toujours réservés, et cela restera à jamais dans mon cœur ».

«Merci à l'Inter. Merci MILAN. Avec toute mon affection, Skri»