Aubameyang va faire une énorme victime à l’OM !

Un an après son départ pour l’Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang est déjà de retour à l’OM ! Libéré par Al-Qadsiah, l’attaquant gabonais s’est effectivement engagé avec le club phocéen et a déjà brillé durant la préparation avec notamment un doublé contre Aston Villa (3-1). Par conséquent, Aubameyang pourrait bien représenter une menace importante pour Amine Gouiri.
Aubameyang va devancer Gouiri ?
« Ça va marcher à la dynamique, si Gouiri est performant il jouera, s’il l’est moins, il faudra le piquer en faisant jouer Aubemeyang et vice-versa. La seule particularité avec Gouiri, c’est qu’il a quand même besoin d’affection. Mais s’ils ont pris Aubemeyang, c’est qu’il y a un léger doute, un petit doute. Oui, t’es obligé de ramener un mec qui te titille un petit peu si Gouiri a une défaillance », assure-t-il au micro de l’After Foot sur RMC, avant de poursuivre.
« Mais Gouiri, quand on lui met un mec dans les pattes, c’est souvent un peu plus compliqué pour lui. Je me rappelle à Nice, quand on lui ramène Dolberg, ça se passe très mal avec Galtier, pour d’autres raisons aussi. Quand il va à Rennes au début c’est très bien, ensuite Kalimuendo arrive, ça devient plus compliqué. Donc je me pose la question là-dessus. Mais j’ai quand même confiance en Gouiri, je vois pas pourquoi il ne continuerait pas sur sa dynamique des six derniers mois. Je trouve que par rapport à ce que veut mettre en place De Zerbi, il correspond parfaitement dans son rapport avec les autres joueurs », ajoute Walid Acherchour.