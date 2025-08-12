Aubameyang va faire une énorme victime à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il est de retour ! Un an après avoir choisi de signer à Al-Qadsiah en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang, libéré de son contrat, s'est engagé avec l'OM où il a déjà marqué les esprits durant la préparation avec notamment un doublé contre Aston Villa (3-1). Suffisant pour prendre la place d'Amine Gouiri ? Walid Acherchour n'écarte pas cette hypothèse.

Aubameyang va devancer Gouiri ? « Ça va marcher à la dynamique, si Gouiri est performant il jouera, s’il l’est moins, il faudra le piquer en faisant jouer Aubemeyang et vice-versa. La seule particularité avec Gouiri, c’est qu’il a quand même besoin d’affection. Mais s’ils ont pris Aubemeyang, c’est qu’il y a un léger doute, un petit doute. Oui, t’es obligé de ramener un mec qui te titille un petit peu si Gouiri a une défaillance », assure-t-il au micro de l’After Foot sur RMC, avant de poursuivre.