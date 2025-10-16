Aubameyang remplacé : L’OM tient son prochain crack ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans le podcast Business of Football, Pablo Longoria a expliqué pourquoi l’OM avait pris la décision de faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang l’été dernier. Le club a préféré recruter l’international gabonais que dépenser beaucoup d’argent pour un autre attaquant plus jeune, d’autant plus que cela permet à Robinio Vaz de continuer à se développer.

Désireux de recruter un autre attaquant malgré la présence d’Amine Gouiri, l’OM a saisi l’opportunité de faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) gratuitement l’été dernier. L’international gabonais avait l’avantage de déjà connaître le club et la direction olympienne a préféré la sécurité que prendre un risque financier en recrutant un joueur plus jeune.

« Je préfère donc avoir ses performances sportives plutôt que de prendre un risque » « C'est une conversation stratégique que nous avons eue cet été. Avec Aubameyang, la question est la suivante : préférez-vous investir, je ne sais pas, cinquante millions d'euros pour un attaquant de 23 ans, ou préférez-vous avoir Aubameyang avec son niveau gratuitement ? Il connaît le club, c'est un joueur qui était également très en forme en Arabie saoudite. Je préfère donc avoir ses performances sportives plutôt que de prendre un risque sur un joueur qui doit s'adapter, je dois créer de la valeur avec lui, etc », a expliqué Pablo Longoria, dans le podcast Business of Sport.