Aubameyang - De Zerbi : Le gros troll à l’OM !

Parti contre la volonté de Roberto De Zerbi l’année dernière, Pierre-Emerick Aubameyang va finir par évoluer ses ordres cette saison, lui qui vient de faire son grand retour à l’OM. Comme l’a confié l’attaquant âgé de 36 ans en conférence de presse, le technicien italien l’a d’ailleurs chambré concernant son départ à Al-Qadsiah.

S’il a respecté son choix, Roberto De Zerbi aurait bien aimé pouvoir compter sur Pierre-Emerick Aubemayeng la saison dernière, mais ce dernier avait fait le choix de quitter l’OM pour prendre la direction d’Al-Qadsiah. « Je l'attends, déjà l'an passé, il m'a eu, en partant contre ma volonté... Cette année, on l'attend de pied ferme, ce sera un bon recrutement pour nous », confiait le technicien italien la semaine dernière.

«De Zerbi a été un critère principal» Si Medhi Benatia et Pablo Longoria ont eu un rôle important, Roberto De Zerbi a lui aussi beaucoup compté dans le choix de Pierre-Emerick Aubameyang de revenir à Marseille. « Ça a été un critère principal, déjà l’année dernière. Je ne vais pas dire que j’ai fait mon choix sur un coup de tête quand je suis parti, mais c’était très compliqué. J’ai passé deux semaines avec le coach, et en voyant ce qu’il proposait à l’entraînement dès les deux premières semaines, je savais très bien qu’il allait se passer quelque chose. J’avais eu un peu ce ressenti-là à l’époque avec Mikel Arteta, qui m’avait convaincu de rester à Arsenal. Et là, j’ai retrouvé un peu cette même sensation », a-t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse.