Attendu au PSG, il se lâche sur son transfert !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt terminé. Au terme de son contrat, soit le 30 juin prochain, Mbappé ne sera plus lié au club de la capitale qui s’efforcerait de scruter le marché afin de combler le vide qu’il laissera. Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) serait une option. Et ce dernier a fait passer un message énigmatique sur son avenir.

Une grande page de l’histoire du projet QSI au PSG va se tourner cet été avec le départ de Kylian Mbappé. En sept ans, il est devenu champion du monde et capitaine de l’équipe de France tout en allant chercher le titre honorifique de meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.

Khvicha Kvaratskhelia, énième piste estivale du PSG ?

Pour le remplacer, il semblerait que le comité de direction du PSG multiplierait les pistes tant offensives que dans l’entrejeu. Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) figurerait dans la short-list du PSG à en croire divers médias.

PSG : Neymar s’en va, un gros problème est annoncé à l’étranger https://t.co/hzsK5tizhl pic.twitter.com/aRmpFwHXw7 — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

«J’ai beaucoup appris ici»