Attendu au PSG, il se fait fracasser dans son club

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé dans le viseur du PSG cet hiver, Rayan Cherki plairait toujours à Luis Campos. Néanmoins du côté de l’OL, le jeune lyonnais ne fait pas l’unanimité notamment à cause de son irrégularité. Laurent Blanc n’a pas épargné son joueur vendredi soir après la victoire à Toulouse (2-1).

A la recherche d'un joueur offensif durant le mercato d'hiver, le PSG a tenté de recruter Rayan Cherki. L'OL s'est opposé à son transfert, mais le club de la capitale pourrait revenir à la charge cet été. En attendant, le jeune lyonnais est titulaire indiscutable avec Laurent Blanc qui n'est toutefois pas totalement satisfait de ses prestations comme il l'a rappelé vendredi après la victoire à Toulouse (2-1).

Mercato : Il l’annonce en direct, il veut briser le rêve du PSG https://t.co/e2kJeveKt1 pic.twitter.com/isFRkTUSoi — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

«Si je suis content de son match? Non»

« Rayan Cherki a fait une deuxième période meilleure que sa première. Si je suis content de son match? Non. Même s'il a a fait une très bonne deuxième période, avec les qualités qu'il a, il ne doit faire des périodes que comme ça. Mais en première, il doit tuer le match à lui tout seul. Il ne le fait pas. On joue aussi au football pour gagner. Il faut faire le bon geste au bon moment, jouer juste et je trouve qu'il n'a pas joué juste en première période. En deuxième, il a joué très juste », lance l'entraîneur de l'OL au micro de Prime Video avant d'en rajouter un couche.

«On est partis de loin»