Mercato : Il l’annonce en direct, il veut briser le rêve du PSG

Pour le mercato du PSG, Luis Campos rêve de Bernardo Silva comme le10sport.com vous l’a confié l’été dernier. Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola a clairement annoncé ses intentions pour son milieu offensif.

Dès son arrivée au PSG le 10 juin 2022 en tant que conseiller football, Luis Campos a tenté de renforcer l’entrejeu du PSG avec trois recrues et aurait aimé mettre la main sur un joueur à vocation un peu plus offensive et pas n’importe lequel : Bernardo Silva.

«On aimerait avoir Bernardo pour toujours»

le10sport.com vous révélait le 3 août 2022 que Luis Campos faisait de Bernardo Silva sa signature rêvée pour le PSG. Et Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, a envoyé un message fort à son joueur sous contrat jusqu’en juin 2025. « Ce n'est pas la première saison que nous sommes ensemble avec Bernardo. Sur le terrain et en dehors, il est tellement sensible, intuitif, beaucoup de choses. Tout le club, et pas seulement moi, veut ce qu'il y a de mieux quand on a la chance d'avoir ce type de joueurs et d'êtres humains dans son équipe, on aimerait avoir Bernardo pour toujours. Peu importe le poste qu'il occupe, sa contribution est énorme ».

