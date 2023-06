Après son transfert, une star annonce la couleur à Deschamps

Amadou Diawara

En fin de contrat avec Chelsea, N'Golo Kanté a décidé de rejoindre Karim Benzema librement et gratuitement à Al Ittihad. Malgré son déménagement en Arabie Saoudite, le milieu de terrain de 32 ans ne ferme pas la porte aux Bleus. En effet, N'Golo Kanté a donné rendez-vous à l'équipe de France de Didier Deschamps.

Après sept saisons de bons et loyaux services à Chelsea, N'Golo Kanté a décidé de prendre le large. En fin de contrat le 30 juin, l'international français rejoint librement et gratuitement Al Ittihad, où il va retrouver un certain Karim Benzema, qui est également dans son dernier mois d'engagement avec le Real Madrid.

Message d’au revoir de la part de notre roi N’Golo Kanté 🥲💙 pic.twitter.com/WSEmThElbP — Chelsea FR (@ChelseaFrance) June 21, 2023

N'Golo Kanté rejoint Karim Benzema à Al Ittihad

Malgré son départ en Arabie Saoudite, N'Golo Kanté ne compte pas mettre un terme à sa carrière internationale. En effet, le milieu de terrain de 32 ans veut retrouver les Bleus , comme il l'a reconnu lui-même dans sa lettre d'adieux adressée à Chelsea. « Au revoir Chelsea. Le temps est venu d'ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière. Mais avant cela, il était important pour moi de remercier la grande et belle famille de Chelsea. Fans, joueurs, dirigeants, entraîneurs, membres du staff medical, tous ceux qui m'ont accompagné durant ses sept dernières saisons au sein de ce club légendaire. Que de bons souvenirs, que de victoires, que de titres gagnés à vos côtés. Du fond du cœur merci » , a écrit N'Golo Kanté dans un post publié sur son compte Instagram .

«À très vite pour de nouvelles aventures avec les Bleus»