Après son transfert, il retourne totalement le vestiaire de l'OM

Auteur d'un doublé contre Troyes, Vitinha a enfin débloqué son compteur but avec l'OM. Il était temps puisque les questions étaient de plus en plus nombreuses sur le Portugais compte tenu de son prix. Alors que les observateurs étaient ainsi dubitatifs sur Vitinha, visiblement, ça aurait également été le cas du vestiaire de l'OM.

L'OM a battu un record lors du dernier mercato estival, celui de son plus gros transfert. En effet, Vitinha est arrivé de Braga pour la modique somme de 32M€. Forcément, avec un tel investissement, le Portugais devait répondre à de grosses attentes et ça n'a pas été immédiatement le cas. De quoi alors créer certains doutes à propos de Vitinha.

Le vestiaire de l'OM s'est interrogé

Et à en croire les informations de L'Equipe , Vitinha n'était pas seulement au coeur des interrogations des observateurs. Dans le vestiaire de l'OM, ça aurait également été le cas. Le quotidien sportif explique que le groupe olympien aurait été dubitatif à l'arrivée de Vitinha, mais ce dernier a réussi à renverser la tendance, étant désormais apprécié de ses coéquipiers à l'OM.

Vitinha enfin lancé ?

Au fil des jours, Vitinha s'est donc fait une place aux côtés des autres joueurs de l'OM. Une intégration en douceur qui commence à porter ses fruits. En effet, après des débuts compliqués, le Portugais vient enfin de marquer ses premiers buts. Face à Troyes, Vitinha a inscrit deux buts. Les premiers d'une longue série à l'OM ?