Un coup à 0€ se prépare à Marseille, l’OM est prévenu

Thomas Bourseau

Wilfried Zaha va une nouvelle fois mettre le feu au mercato estival. D’après les informations circulant dans la presse anglaise, l’OM serait intéressé et pourrait frapper fort en cas de qualification en Ligue des champions.

Après des expériences à Manchester United, Cardiff et Crystal Palace, Wilfried Zaha pourrait quitter son club de coeur et où il a été formé cet été. En effet, ayant tout connu chez les Eagles , Wilfried Zaha devrait pouvoir bénéficier d’un statut d’agent libre à l’intersaison. La presse anglaise affirme qu’une prolongation de contrat de Zaha à Crystal Palace n’est plus sur la table.

L’OM revient à la charge pour Zaha

La chance de l’OM ? Le club phocéen a été lié au dossier Wilfried Zaha par le passé. Selon The Daily Mail , l’OM referait irruption dans l’opération Zaha pour la modique somme de 0€ au vu de sa situation contractuelle. Et il semblerait que l’OM ait un véritable coup à jouer pour Wilfried Zaha.

Wilfried Zaha à l’OM si le club joue la C1 ?