OM : Son cauchemar est terminé !

Recruté pour 32M€ cet hiver, Vitinha est devenu le joueur le plus cher de l'OM. Néanmoins, son rendement n'a pas été à la hauteur des attentes suscitées par son transfert. Et pour cause, le Portugais sera resté muet jusqu'à dimanche soir. Contre l'ESTAC, il a enfin débloqué son compteur en inscrivant un doublé, et il reconnait que c'était un soulagement.

Vitinha marque enfin !

« C’est très important de marquer pour moi, c'est bon pour le moral. Je vais continuer à travailler. C'est différent (de Braga), je dois travailler beaucoup, mûrir et progresser. Tous les joueurs et le staff sont très gentils avec moi », confiait l'attaquant portugais en zone mixte après le match. Igor Tudor était également très satisfait.

Tudor est soulagé