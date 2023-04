Le Qatar prend une décision colossale pour le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé conseiller sportif du PSG l'été dernier afin de remplacer Leonardo, Luis Campos a déçu depuis son arrivée. Par conséquent, son avenir semblait incertain, au même titre que celui de Christophe Galtier. Mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar maintient sa confiance envers le Portugais qui sera tout de même attendu au tournant sur le mercato.

Les changements réalisés l'été dernier n'ont pas réellement porté leurs fruits. En effet, Luis Campos et Christophe Galtier avaient remplacé Leonardo et Mauricio Pochettino, notamment sous l'impulsion de Kylian Mbappé qui aurait conditionné sa prolongation de contrat à la venue du dirigeant portugais qu'il connaît très bien depuis son passage à l'AS Monaco. Nommé conseiller sportif du PSG, Luis Campos était très attendu après ses expériences réussies à Lille et Monaco. Mais ses deux premiers mercatos sont clairement des échecs.

EXCLU - Mercato : Le PSG en pince très fort pour Rafael Leao… https://t.co/bJBayO63pt pic.twitter.com/bZOealgsQV — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

Luis Campos conservé par le Qatar

Les joueurs qu'il a recrutés l'été dernier n'apportent pas ce qu'ils auraient du apporter, et cet hiver aucune recrue n'a été bouclée. Par conséquent, face à cette situation, l'avenir de Luis Campos semblait déjà s'assombrir au PSG. Mais comme révélé par le10sport.com en exclusivité, le Qatar fait toujours confiance au Portugais qui sera encore en charge du mercato cet été. Une information confirmée par Foot Mercato , qui ajoute que le conseiller sportif du PSG se rendra à Doha cette semaine.

Quid de l'avenir de Galtier ?

L'occasion pour Luis Campos de faire le point sur sa situation personnelle. Et pour cause, bien qu'il ne soit pas menacé, le Portugais sait qu'il a déçu et les décideurs qataris entendent lui rappeler qu'il n'aura plus le droit à l'erreur lors du prochain mercato. Luis Campos sera également consulté concernant l'avenir de Christophe Galtier qui s'inscrit en pointillés au PSG. Mais si l'avis du Portugais est pris en considération pour une décision aussi importante, c'est bien la preuve que le Qatar ne compte pas s'en séparer.