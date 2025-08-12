Après Mbappé, le Real Madrid veut refaire un sale coup au PSG !

Alexis Brunet

L’été dernier, après de multiples tentatives infructueuses, le Real Madrid réussissait enfin à attirer Kylian Mbappé, qui avait décidé de ne pas prolonger son contrat au PSG. Cette année, le club espagnol pourrait d’ailleurs refaire un sale coup au champion de France, car Gianluigi Donnarumma pourrait lui aussi suivre la même trajectoire que l’attaquant.

Depuis quelques jours, l’avenir de Gianluigi Donnarumma est au centre de toutes les attentions. L’international italien est poussé vers la sortie par le PSG, qui a décidé de miser sur Lucas Chevalier pour le remplacer. L’ancien joueur de l’AC Milan ne compte pas rester à Paris, comme il l'a fait savoir à travers un communiqué publié ce mardi soir et ses représentants s’activent donc pour lui trouver un nouveau challenge.

L’Angleterre s’intéresse à Donnarumma Après la Serie A et la Ligue 1, Gianluigi Donnarumma pourrait bien découvrir la Premier League. En effet, le joueur du PSG plaît à de nombreuses formations anglaises comme Manchester City, Manchester United ou bien Chelsea. Les Skyblues pourraient d’ailleurs passer à l’offensive prochainement d’après les informations de RMC Sport, mais ils doivent d’abord vendre Ederson pour cela.