Après Mbappé, le PSG doit-il foncer sur Haaland ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG va vite avoir besoin d'un remplaçant à Kylian Mbappé. Dans quelques semaines, le contrat du joueur français expirera et le Real Madrid semble être sa prochaine destination. Alors qui pourrait lui succéder ? Etincelant sous le maillot de Manchester City, Erling Haaland présente le profil parfait, mais la lutte risque d'être intense dans ce dossier.

Le PSG va devoir apprendre à vivre sans Kylian Mbappé. A l'issue de son contrat, le joueur de 25 ans quittera la capitale française. Sa décision est définitive. Nasser Al-Khelaïfi a pris connaissance de ce choix et s'efforce, désormais, de chercher son remplaçant sur le marché. Une bonne nouvelle est arrivée d'Italie puisqu 'Il Mattino annonce que Victor Osimhen ne dirait pas non à une arrivée au PSG. Mais il est certain que les supporters ne diraient pas non à un autre profil, celui d'Erling Haaland. Le buteur norvégien pourrait, à partir de l'été prochain, quitter Manchester City pour une somme comprise entre 150 et 200M€. Une donnée qui n'est pas à prendre à la légère puisque plusieurs cadors pourraient en profiter pour se mêler à la lutte.

PSG : Une date tombe pour le transfert de Mbappé ! https://t.co/tYFlOFprb0 pic.twitter.com/zikY1qHLfW — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Haaland aurait une préférence pour le Real Madrid, mais...

Mais selon les informations d' As , Erling Haaland aurait une préférence pour l'Espagne. Le joueur a toujours été un grand fan du Real Madrid et aurait prévu, dans son plan de carrière, de s'envoler pour la capitale espagnole durant l'été 2025. Mais le Norvégien n'avait pas imaginé une arrivée de Kylian Mbappé. La venue de l'international français vient relancer ce dossier et donner un espoir au PSG, mais aussi au FC Barcelone.

Le Barça veut créer la surprise