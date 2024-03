Après Mbappé, le PSG acte un autre départ

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme Kylian Mbappé, d'autres joueurs voient le contrat au PSG s'achever en juin prochain. C'est notamment le cas de Keylor Navas. Le portier costaricien, qui joue très peu cette saison, va également quitter le club à l'issue de la saison. C'est donc déjà le deuxième départ acté en interne.

Très actif l'été dernier, le PSG avait profité du mercato pour se séparer de nombreux joueurs dont certaines stars à l'image de Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti. L'occasion pour le club de la capitale de réaliser une énorme économie sur sa masse salariale. Et cela va continuer l'été prochain avec le départ de Kylian Mbappé, également en fin de contrat, mais également de Keylor Navas.

PSG : «Je n’ai aucun doute», le départ de Mbappé annoncé en direct ! https://t.co/sBVJlFUFiz pic.twitter.com/7gC0MITsZD — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Le départ de Keylor Navas est déjà acté en interne

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , le portier costaricien, dont le contrat s'achève en juin prochain, va quitter le PSG et ne prolongera donc pas son bail à l'image de Kylian Mbappé. Ainsi, plusieurs départs semblent déjà actés en interne puisque plusieurs fins de contrat ne seront pas prolongées. En plus de Kylian Mbappé et Keylor Navas, Layvin Kurzawa semble dans la même situation.

Donnarumma titulaire contre Nice ?

D'ailleurs, Luis Enrique ne semble déjà plus compter sur Keylor Navas et prépare donc son départ. Titulaire contre Reims en Ligue 1 dimanche (2-2), le Costaricien laissera en revanche sa place dans les buts à Gianluigi Donnarumma contre Nice en Coupe de France mercredi, un match jugé plus important. Preuve de la confiance relative accordée à Keylor Navas.