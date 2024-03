Mercato : Une équipe imbattable bientôt au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

En plus de Jude Bellingham, Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid cet été. Mais ce n’est pas tout. A l’avenir, Erling Braut Haaland, serial buteur de Manchester City, pourraient lui aussi débarquer au sein de la Casa Blanca afin de former de nouveaux « galactiques » aux yeux de Ronaldo.

Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et l’année dernière, ce fut au tour de Jude Bellingham. Lors des trois dernières sessions estivales des transferts, le Real Madrid a recruté une pépite déjà prête pour l’avenir. Et en cette année 2024, c’est Kylian Mbappé qui va déposer ses valises à la Casa Blanca, à moins d’un énorme revirement de situation. Mbappé, en attendant Erling Braut Haaland ?

«J'espère que nous pourrons voir tous ces joueurs réunis dans un même club»

Président du Real Madrid, Florentino Pérez aurait pour but d’ajouter le buteur de Manchester City à sa collection. Et ce n’est pas pour déplaire à Ronaldo. « La politique du Real Madrid est d'avoir les meilleurs joueurs du monde. Haaland est l'un des meilleurs joueurs du monde. Tout le monde veut avoir Haaland. Il est dans un club incroyable. City fait un travail extraordinaire, je pense qu'il est très heureux là-bas en ce moment. Mais nous verrons bien. J'espère que nous pourrons voir tous ces joueurs réunis dans un même club. Cela me rappellera les Galactiques s'ils [Haaland, Mbappé et Bellingham] finissent tous au Real Madrid ».

«Ce sera une équipe incroyable qui réalisera des choses remarquables»