Après Mbappé, il balance une bombe sur le PSG en direct !

La saison de Ligue 1 n'a pas encore débuté et le PSG est déjà au bord de l'implosion. La guerre ouverte avec Kylian Mbappé commencerait à lasser Luis Enrique, dont le possible départ a été annoncé par la presse espagnole ce jeudi. Présent sur le plateau de l'After Foot, Thibaud Leplat a confirmé les doutes du technicien espagnol.

Le bras de fer entre le PSG et Kylian Mbappé a des conséquences néfastes sur la préparation du groupe parisien. Après une tournée asiatique mitigée, l'effectif de Luis Enrique rentre en France et va devoir faire face à un climat délétère. En effet, les doutes autour de l'avenir de Mbappé n'ont pas été levés. L'international français est toujours un joueur du PSG, alors que le championnat ouvrira ses portes dans sept jours. Selon Marca , cette situation perturbe fortement Luis Enrique. Le technicien espagnol ne s'attendait pas à un tel boucan dans la capitale et s'interrogerait déjà sur la suite de son aventure.

Luis Enrique prêt à claquer la porte

Présent au micro de l' After Foot, Thibaud Leplat a annoncé que Luis Enrique pourrait, effectivement, quitter son poste d'entraîneur. « Il est confronté au même problème que ses prédécesseurs à savoir un club fait de courtisans, avec des gens dont on ne connaît pas leurs responsabilités. Il y a différents réseaux, chacun présente son réseau. D’ailleurs, on ne connaît toujours pas la place dans l’organigramme de Luis Campos et le lien hiérarchique avec Luis Enrique. D'ailleurs, Luis Enrique est capable de partir, il n’a pas peur de ça. Ce type de message sert à instiller une sorte de doute, à dire « il y a des choses qui ne me plaisent pas » a confié le journaliste sur RMC.

Une réunion est programmée très prochainement

Dès son retour en France, Luis Enrique devrait s'entretenir avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pour tenter d'apaiser les tensions et évoqué la problématique Kylian Mbappé. Un départ du champion du monde 2018 pourrait provoquer une véritable révolution en interne et certains dirigeants comme Luis Campos pourrait ne pas résister à un départ du joueur.