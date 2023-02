Après le PSG, le Qatar a mordu à l’hameçon

Thomas Bourseau

Le PSG est la propriété de Qatar Sports Investments depuis 2011, moment où une tentative de rachat de Manchester United avait déjà été effectuée. Et il semblerait bien que la famille royale du Qatar prévoit de racheter les Red Devils à présent.

À l’été 2011, le PSG passait sous pavillon qatari et le début du projet QSI était annoncé. Le plan ? Faire à nouveau du PSG un incontournable du football européen alors que le projet initial de QSI était de racheter intégralement Manchester United. Et ce n’est pas Damien Degorre qui affirmera le contraire.

Manchester United dans le viseur du Qatar depuis un bon moment

« En 2012 et 2013, il y avait déjà des rumeurs de volonté de rachat de Manchester United par le Qatar. Là, c’est un bruit de fond de court depuis plusieurs mois. Mais il y a une règle UEFA, qui fait qu’un propriétaire ne peut pas être propriétaire de deux clubs qui jouent la même compétition. Or, Manchester United est appelé à jouer la Ligue des champions autant que le PSG. Donc à moins que le PSG devienne un club satellite de Manchester United, la loi ne lui permettra pas ». a confié le journaliste de L’Équipe vendredi sur le plateau de L’Équipe du soir.

