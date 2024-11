Après la catastrophe, le Real Madrid fait une annonce pour son mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà annoncé à la recherche d’un défenseur central, le Real Madrid a en plus perdu Eder Militao ce samedi, lors de la victoire face à Osasuna (0-4). Une durée d’indisponibilité de neuf est évoquée pour l’international brésilien. À l’issue de la rencontre, Carlo Ancelotti a évoqué le mercato à venir et de potentiels renforts.

Le sort s’acharne sur le Real Madrid. Déjà privé de David Alaba depuis décembre 2023, dont le retour est espéré prochainement, la Casa Blanca a perdu Dani Carvajal, gravement blessé au genou. Ce samedi contre Osasuna (4-0), trois autres joueurs se sont blessés, Rodrygo, Lucas Vazquez, mais surtout Eder Militao.

Le Real Madrid au cœur d’un scandale ? Il balance tout ! https://t.co/ztEYPwEqP7 pic.twitter.com/yMGJywTnjR — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Fin de saison pour Militao

Victime d’une rupture des ligaments croisés l’année dernière, l’international brésilien s’est de nouveau gravement blessé au genou. « Après les examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Eder Militão par les Services Médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une déchirure complète du ligament croisé antérieur avec atteinte des deux ménisques de la jambe droite. Militão sera opéré dans les prochains jours », a indiqué le Real Madrid.

« Nous verrons en janvier »

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a été interrogé sur le mercato hivernal et si le Real Madrid comptait se renforcer : « Nous l'évaluerons dans les prochains mois, la seule chose que nous pouvons faire est de récupérer le plus de joueurs possible. Nous verrons en janvier. »