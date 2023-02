Après avoir snobé l'ASSE à la dernière minute, il s'explique

La rédaction

Toujours en quête de renforts lors du marché des transferts, l’ASSE avait besoin d’un atout offensif en plus. Si les Verts ont recruté Gaëtan Charbonnier, l’attaquant Ibrahim Sadiq devait également s’engager avec le club du Forez. Alors que le deal a capoté au dernier moment, l’attaquant est revenu sur ce transfert manqué.

Ibrahim Sadiq était tout proche de rejoindre l’ASSE. Le transfert du joueur évoluant à Hackën, en Suède, a finalement avorté au dernier moment. Le joueur est revenu sur ce départ avorté dans une interview donnée au journal suédois Göteborgs-Posten .

Une décision personnelle

Ibrahim Sadiq déclare : « Je suis allé en France mardi matin. Tout allait bien quand j'ai fait ma visite médicale. Mais ensuite... le problème, c'est que je me suis dit que ce n'était pas le bon moment pour moi de quitter Häcken. Je préfère finalement partir cet été. Quand je suis arrivé là-bas, je ne me sentais plus de quitter mon club » .

Pas le bon timing pour un départ vers l’ASSE