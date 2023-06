Après avoir recalé le PSG, un crack interpelle Zidane en direct

Hugo Chirossel

Régulièrement lié au PSG ces derniers mois, Jude Bellingham s’est finalement engagé en faveur du Real Madrid. Ce jeudi avait d’ailleurs lieu la conférence de presse de présentation de l’international anglais, qui portera le numéro 5 avec la Casa Blanca, porté auparavant par Zinédine Zidane et à qui il a rendu hommage.

Le Real Madrid a réussi à s’attacher les services d’un des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts. En effet, la Casa Blanca a bouclé le transfert de Jude Bellignham en provenance du Borussia Dortmund. Un joueur qui était dans le viseur de la plupart des plus grands clubs européens et notamment du PSG. Présent en conférence de presse ce jeudi à l’occasion de sa présentation officielle, Jude Bellingham a expliqué son choix de porter le numéro 5, qui a notamment appartenu à Zinedine Zidane dans le passé.

« C'est un petit à hommage au génie qu'il était »

« J'admire Zinedine Zidane, l'héritage qu'il a laissé dans ce club avec le numéro 5. Je ne vais pas essayer d'être le même que lui, je vais essayer d'être Jude, mais c'est un petit à hommage au génie qu'il était. En ce qui concerne le 22, le numéro que j'ai porté, c'est un numéro qui a beaucoup de sens à mes yeux. Dans mon cœur, je suis toujours un 22, avec un 5 sur le dos. Nous verrons ce que réservera le futur, mais je suis très heureux d'avoir l'honneur de porter ce numéro aujourd'hui », a déclaré Jude Bellingham, dans des propos relayés par RMC Sport .

