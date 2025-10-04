Annonce choc : Un joueur de l’OM ne sait pas s’il reste au club !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM en toute fin de mercato estival, Arthur Vermeeren est arrivé sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat en provenance du RB Leipzig. Le club phocéen aura donc la possibilité de le conserver en fin de saison, mais de son côté, Vermeeren semble complètement perdu sur les conditions de son prêt et l'a fait savoir en conférence de presse.

L'OM avait décidé de miser sur Arthur Vermeeren (20 ans) en fin de mercato estival afin de pallier le départ d'Adrien Rabiot qui n'était initialement pas prévu, et le jeune milieu de terrain belge débarque donc avoir une chance à saisir au Vélodrome. Prêté avec option d'achat par le RB Leipzig, Vermeeren semble néanmoins totalement perdu quant à son avenir, et il ne sait absolument pas s'il restera à l'OM au-delà de cette saison.

« Je ne sais pas trop, j'ai parlé à mon avocat « Les conditions de mon prêt ? Je ne sais pas trop non plus, j'ai parlé à mon avocat aussi. Le plus important, c'est que je vais tout donner sur le terrain à Marseille cette année », a indiqué Arthur Vermeeren vendredi en conférence de presse quant à son avenir très incertain avec l'OM.