Annoncé à l’OM, Zidane a un rêve

Axel Cornic

L’absence de Zinédine Zidane au bord des terrains commence à devenir trop longue et le principal intéressé semble avoir hâte de retrouver un poste. Cela pourrait se faire à l’Olympique de Marseille avec un tout nouveau projet sous pavillon saoudien, même si le technicien français aurait également d’autres options en tête.

La dernière fois que l’on a vu Zinédine Zidane sur un banc, ça remonte à juin 2021, soit plus de deux ans. Long, trop long pour celui qui est considéré comme l’un des meilleurs entraineurs de sa génération ! Mais son retour pourrait enfin arriver...

Un OM saoudien avec Zidane

France Bleu annonce en effet ce jeudi, que Zidane serait prêt à prendre en main un projet et cela se ferait en France. Il aurait en effet promis à l’Arabie Saoudite d’être l’entraineur de l’OM si jamais le club venait à être racheté, avec une marge de manœuvre très grande allant jusqu’au recrutement des joueurs. Du côté saoudien on serait d’ailleurs prêt à investir beaucoup d’argent dans l’OM, afin d’en faire un club capable de rivaliser avec les plus grands d’Europe.

Il rêve toujours des Bleus, mais...