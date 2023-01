Annoncé à l’OM, il va planter tout le monde

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, l'OM travaille sur le dossier d'Ivan Ilic. Pablo Longoria semblait d'ailleurs toucher au but pour ce transfert puisqu'un accord était annoncé avec le Hellas Vérone. Mais ces dernières heures, le Torino a totalement relancé l'affaire et pourrait finalement couper l'herbe sous le pied de l'OM dans la dernière ligne droite en raflant la mise dans ce dossier.

Désireux de se renforcer, l’OM s’était jeté sur Ivan Ilic il y a quelques jours. Et récemment, Pablo Longoria pensait avoir bouclé l’affaire. Fabrizio Romano révélait un accord entre le club phocéen et le Hellas Vérone autour d’une opération à 18M€. Mais le Torino est venu relancer le dossier. Le club de Turin aurait rencontré l’agent d’Ivan Ilic, et ces discussions ont débouché sur une offre de 14M€ pour le transfert du Serbe d’après le journaliste Gianluca Di Marzio. Le Torino aurait l’intention de couper l’herbe sous le pied de l’OM dans ce dossier. Si aucun accord n’a été trouvé pour le moment, la donne pourrait bien changer très prochainement.

Accord imminent pour Ilic ?

À en croire les informations de TMW , le Torino et le Hellas Vérone devraient se réunir dans les prochaines heures pour le transfert d’Ivan Ilic. Les deux clubs voudraient voir si le dossier pourrait être bouclé dès ce jeudi. Si un accord est trouvé entre les deux parties, le Serbe restera en Serie A. En revanche, si les deux clubs italiens n’arrivent pas à s’entendre, Ivan Ilic devrait rejoindre les rangs de l’OM, où il est attendu.

Ilic veut rester en Italie

De son côté, Ivan Ilic aurait une petite préférence pour son avenir. Le milieu de terrain de 21 ans préférerait rester en Serie A, malgré la grosse proposition de l’OM. Le Serbe croiserait donc les doigts afin qu’un terrain d’entente puisse être trouvé entre le Hellas Vérone et le Torino. L’OM, qui pensait avoir bouclé le dossier il y a quelques jours, pourrait finalement voir Ivan Ilic lui échapper cet hiver. À suivre...