Un transfert surprise espéré, l’OM peut se faire recaler !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En quête d’un milieu de terrain pour anticiper le potentiel transfert de Matteo Guendouzi, l’OM s’intéresse de près à Ivan Ilic, le joueur du Hellas Vérone, l’ancien club d’Igor Tudor. Marseille tient la corde et serait proche d’un accord avec le joueur et son équipe mais Naples, la Lazio Rome et le Torino n’auraient pas dit leur dernier mot.

Alors que le transfert de Matteo Guendouzi est toujours en discussions, l’OM pense déjà à la suite. Dimanche dernier, la presse italienne a révélé l’intérêt du club olympien pour Ivan Ilic, le milieu du Hellas Vérone. Tout est allé très vite puisque aucune information sur ce dossier n’avait fuité. Mais l’OM n’est pas encore au bout de ce transfert.

L’OM a encore de la concurrence

Même s’il était déjà question de savoir si Ivan Ilic rejoindrait directement l’OM ou s’il allait finir la saison avec le Hellas Vérone, certains clubs essaient encore de chiper l’international serbe des mains de Pablo Longoria.

Il discute d'un départ avec l'OM, un transfert inévitable ? https://t.co/BiGL1PfCT7 pic.twitter.com/j3a19RC3QG — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

Accord imminent pour Ilic